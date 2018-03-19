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Уголовное дело возбудили после гибели женщины в ДТП на западе Москвы
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Уголовное дело возбудили после гибели женщины в ДТП на западе Москвы 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого женщина скончалась от полученных травм в Москве, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Западному округу столицы.
Как уточняется в материале, 33-летний приезжий на Лукинской улице в результате несоблюдения скоростного режима выехал на тротуар и сбил женщину, которая в этот момент шла к остановке. С ушибами и переломами пострадавшая была госпитализирована и через несколько дней скончалась.
«Следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении.
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