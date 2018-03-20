Ещё
Полиция возбудила дело о краже экскаватора и минипогрузчика стоимостью 6 млн руб. на западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция возбудила дело о краже экскаватора и минипогрузчика стоимостью 6 млн руб. на западе Москвы 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: MosDay.ru
Уголовное дело возбуждено по факту кражи спецтехники с территории стройки в столичном районе Солнцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Вчера приблизительно в 12:30 руководитель организации обратился в полицию с сообщением о краже со строительной площадки на ул. Богданова, д. 54 в период с 16 по 19 марта. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный украл погрузчик-экскаватор и минипогрузчик. Со слов потерпевшего, сумма ущерба составляет 6 млн руб.», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящее время полиция устанавливает возможных подозреваемых.
Агентство «Москва»: последние новости
Ространснадзор оценит действия сотрудника службы безопасности метро Москвы после нападения на него Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в пансионате в Орехово-Зуево после распития спиртного Руководитель столичного главка СК А.Дрыманов заявил о неудачной попытке скомпрометировать его
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза99
Трамп все-таки поздравил Путина129
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение