Полиция возбудила дело о краже экскаватора и минипогрузчика стоимостью 6 млн руб. на западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту кражи спецтехники с территории стройки в столичном районе Солнцево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Вчера приблизительно в 12:30 руководитель организации обратился в полицию с сообщением о краже со строительной площадки на ул. Богданова, д. 54 в период с 16 по 19 марта. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный украл погрузчик-экскаватор и минипогрузчик. Со слов потерпевшего, сумма ущерба составляет 6 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящее время полиция устанавливает возможных подозреваемых.