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Источник сообщил о совершенной школьницей крупной краже у врача в Москве
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Источник сообщил о совершенной школьницей крупной краже у врача в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Десятиклассницу задержали за кражу ювелирных изделий из квартиры главврача одной из столичных частных клиник на сумму около 2,4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пропажа золотых серьг, колец с бриллиантами и сапфирами, а также часов Cartier за 1,4 миллиона рублей обнаружилась 7 марта. В полицию обратилась женщина, работающая главным врачом одной из столичных клиник и заявила, что ювелирные украшения и часы украли из ее шкатулки в квартире, доступ к которой имеет только она, ее муж и домработница.
"В ходе расследования оперативники выяснили, что кражу совершила дочь домработницы, ученица 10 класса столичной школы. Девушка пришла с матерью в квартиру и во время уборки похитила перечисленное имущество, часть из которого она уже успела сбыть в ломбард. Общая сумма ущерба оценена в более чем 2 миллиона 420 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после задержания девушка призналась в краже. Поскольку подозреваемая является несовершеннолетней, дело из полиции передали в подразделение столичного СК, сообщил источник.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи и задержание девушки 2001 года рождения. По данным полиции, сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.
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