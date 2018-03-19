В Приангарье возбудили уголовное дело из-за незаконной передачи земли под многоэтажный дом

В ходе проведенной проверки было установлено, что с августа по сентябрь 2013 года в ходе кадастровых работ из собственности Российской Федерации выбыл земельный участок в 13 соток, расположенный в поселке Молодежный. Впоследствии местными властями данный участок был предоставлен под коммерческую застройку.

В результате незаконные действия должностного лица вуза повлекли причинение за собой ущерб государству в размере кадастровой 3,5 млн рублей. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному факту. Расследование уголовного дела продолжается.