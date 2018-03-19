Ещё
Преступник из Молдавии не смог попасть в Эстонию через Ивангород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преступник из Молдавии не смог попасть в Эстонию через Ивангород 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Сотрудники таможни в Кингисеппском районе Ленобласти не позволили разыскиваемому в Молдавии преступнику перейти через государственную границу. Об этом ivbg.ru сообщили в правоохранительных органах.
Даже несмотря на то, что 30-летний мужчина предъявил паспорт с пропиской в Москве, у пограничников появились некоторые подозрения. Всё тщательно проверив, бдительные сотрудники таможни убедились в криминальном прошлом мужчины. Оказалось, что на территории его родной страны, Молдавии, его уже несколько месяцев ищут, чтобы наказать за разбойное нападение. Таким образом, в базах он значился в федеральном розыске.
Задержание мужчины произошло 18 марта. Прокуратура Кингисеппского района решит, как и когда передавать задержанного в Молдавию.
Ivyborg.ru: последние новости
Карманница из "Меги" украла iPhone и попалась полиции Бывший уголовник из Кингисеппа убил своего соседа из-за нелюбви к громкой музыке Двое жителей Луги скончались после застолья с "паленым" спиртным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»372
Еще одна страна вышлет российских дипломатов427
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина207
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Спасем Байкал от китайцев153
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение