Преступник из Молдавии не смог попасть в Эстонию через Ивангород

Сотрудники таможни в Кингисеппском районе Ленобласти не позволили разыскиваемому в Молдавии преступнику перейти через государственную границу. Об этом ivbg.ru сообщили в правоохранительных органах. Даже несмотря на то, что 30-летний мужчина предъявил паспорт с пропиской в Москве , у пограничников появились некоторые подозрения. Всё тщательно проверив, бдительные сотрудники таможни убедились в криминальном прошлом мужчины. Оказалось, что на территории его родной страны, Молдавии, его уже несколько месяцев ищут, чтобы наказать за разбойное нападение. Таким образом, в базах он значился в федеральном розыске. Задержание мужчины произошло 18 марта. Прокуратура Кингисеппского района решит, как и когда передавать задержанного в Молдавию.