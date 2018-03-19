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Нижегородский автовладелец обманул сервисный центр на 1,5 млн рублей
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Нижегородский автовладелец обманул сервисный центр на 1,5 млн рублей 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
41-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В 2011 году мужчина купил в автосалоне «Тойоту Ленд Крузер 200». В течение трех лет неоднократно обращался в сервисный центр по поводу технических неисправностей авто.
В результате некачественного выполненных работ ему был причинен ущерб в размере стоимости восстановительного ремонта. У автовладельца возник умысел на незаконное обогащение путем обмана. В январе 2016 года он предоставил в суд пакет подложных документов о том, что на период ремонта сервисным центром его автомобиля он якобы был вынужден арендовать для личных нужд другое транспортное средство, что стоило ему около 1,5 млн рублей. Эти деньги были взысканы в его пользу.
Представители сервисного центра обратились в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, что нашло свое подтверждение в ходе предварительного расследования.
Дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что схема мошенничества в сфере автострахования выявлена в Нижегородской области.
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