Нижегородский автовладелец обманул сервисный центр на 1,5 млн рублей

41-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры

В 2011 году мужчина купил в автосалоне «Тойоту Ленд Крузер 200». В течение трех лет неоднократно обращался в сервисный центр по поводу технических неисправностей авто.

В результате некачественного выполненных работ ему был причинен ущерб в размере стоимости восстановительного ремонта. У автовладельца возник умысел на незаконное обогащение путем обмана. В январе 2016 года он предоставил в суд пакет подложных документов о том, что на период ремонта сервисным центром его автомобиля он якобы был вынужден арендовать для личных нужд другое транспортное средство, что стоило ему около 1,5 млн рублей. Эти деньги были взысканы в его пользу.

Представители сервисного центра обратились в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, что нашло свое подтверждение в ходе предварительного расследования.

Дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.