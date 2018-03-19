В Приамурье судят заключенного, который в письмах угрожал расправой судье и его семье

Следователи Амурской области завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения служителем Фемиды писем с угрозами. В этих посланиях осужденный мужчина демонстрировал желание убить судью, а также его родственников.

Уголовное наказание грозит 34-летнему рецидивисту. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества в отношении судьи и его близких, в связи с рассмотрением дел в суде"), сообщает

официальный сайт

областного управления СК РФ . Уголовнику грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

По данным следователей, обвиняемый в декабре 2014 года, с учетом имеющихся у него судимостей, был осужден на 10,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном обороте наркотических средств.

"Отбывая наказание в исправительной колонии за пределами Амурской области, мужчина стал посылать в адрес судьи, вынесшего обвинительный приговор, письма с угрозами убийством, причинением вреда здоровью ему, его близким, уничтожением его имущества", — говорится в пресс-релизе.

"Учитывая криминальные связи" автора писем, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судья воспринял угрозы как реальные.

В ходе предварительного следствия рецидивист полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.