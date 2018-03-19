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Жительница Владивостока скончалась во время прогулки около дома
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Жительница Владивостока скончалась во время прогулки около дома 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей в люк, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел 9 марта текущего года. В канализационном люке, расположенном возле дома на улице Кирова в городе Владивостоке, обнаружено тело 53-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».
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