Жительница Владивостока скончалась во время прогулки около дома

Во Владивостоке Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей в люк, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел 9 марта текущего года. В канализационном люке, расположенном возле дома на улице Кирова в городе Владивостоке, обнаружено тело 53-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».