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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара
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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара 

Primpress 22 часа назад
Фото: Primpress
Пожар произошел ночью 19 марта в здании, где находился приют для бездомных.
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