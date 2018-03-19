Челябинске осужден директор МБУ, заставивший подчиненных проложить канализацию на дачу

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в 2017 году Сергей Агарков приказал подчиненным пригнать технику на принадлежащий ему земельный участок и выполнить работы по раскопке траншеи, прокладке канализации и подъему фундаменту. Как установило следствие, директор «Управления дорожных работ» изначально не собирался оплачивать собственный заказ. Тем не менее, машинисты и водители МБУ провели на участке необходимые работы.

«В результате противоправных действий директора бюджетного учреждения муниципальному органу причинен имущественный ущерб на сумму около 24 тысяч рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — В ходе следствия Агарков полностью возместил причиненный ущерб».

В связи с возмещением ущерба следователь прекратил уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следствия, однако директору назначен судебный штраф в 10 тысяч рублей.