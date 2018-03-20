В Казани один из жертв пожара на ул. Дежнева был убит из-за женщины

Мужчина, тело которого обнаружили во время пожара в квартире в Кировском районе столицы Татарстана , скончался в результате ножевого ранения, сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.

В ночь на 18 марта после тушения пожара в квартире в доме по улице Дежнева города Казани были обнаружены тела 46-летнего мужчины и женщины. Кроме того, с отравлением продуктами горения отправлен в больницу брат-близнец погибшего. В ходе исследования установлено, что мужчина скончался в результате колото-резаного ранения туловища, а женщина — отравления угарным газом.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1975 и 1981 г.р. По версии следствия, компания распивала спиртные напитки. Между одним из подозреваемых и потерпевшим произошла ссора из-за женщины, переросшая в драку, при которой он нанес мужчине ножевое ранение. Когда хозяин квартиры скончался, злоумышленники подожгли ее и скрылись через окно, оставив в доме спящих женщину и мужчину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.