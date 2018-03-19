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В Зауралье тюменец перерезал горло случайной знакомой
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В Зауралье тюменец перерезал горло случайной знакомой 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Его задержали.
В Кетовском районе по подозрению в убийстве задержали 31-летнего тюменца.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 14 марта. Злоумышленник выпивал в квартире 55-летней случайной знакомой. Разгорелся конфликт. Мужчина начал душить собутыльницу, а затем перерезал ей горло.
Тело убитой обнаружили родственники, после того, как она перестала выходить на связь.
Тюменцу предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте.
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