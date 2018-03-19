Главарь и семеро участников банды пойдут под суд в Москве за производство и сбыт наркотиков

Следствие выяснило, что банда, основанная на территории столицы и Тверской области , разделялась на два обособленных подразделения, а также в нее входили отдельные участники, занимавшиеся культивированием конопли, изготовлением амфетамина, а также хранением, фасовкой, упаковкой и сбытом наркотиков.

«В период с сентября по октябрь 2016 г. злоумышленниками было совершено 12 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным культивированием 299 растений конопли, незаконным сбытом каннабиса общей массой около 26 гр. и покушением на незаконный сбыт марихуаны общей массой свыше 2,2 кг, а также частей растений конопли массой свыше 1,4 кг и психотропного вещества амфетамина общей массой около 600 гр.», — перечислил Ю. Титов.

Организатора и семерых членов банды задержали, в отношении них возбудили дела об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о производстве, хранении и сбыте наркотиков. Полиция завершила расследование, и материалы направили в суд для рассмотрения по существу.