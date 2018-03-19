Правоохранители задержали в Томске двоих подозреваемых в разбойном нападении

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о разбойном нападении на организацию, осуществляющую букмекерскую деятельность.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и совместно со спецназом Росгвардии задержаны двое мужчин, 1990 и 1984 годов рождения, один их которых ранее неоднократно судим.

По данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, скрыв лица трикотажными масками и капюшонами с применением предмета, похожего на пистолет, похитили из кассы заведения денежные средства, а также мобильные телефоны у администратора и его посетительницы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказное в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.