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Правоохранители задержали в Томске двоих подозреваемых в разбойном нападении
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Правоохранители задержали в Томске двоих подозреваемых в разбойном нападении 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
Фото: Новости в Томске
В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о разбойном нападении на организацию, осуществляющую букмекерскую деятельность.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и совместно со спецназом Росгвардии задержаны двое мужчин, 1990 и 1984 годов рождения, один их которых ранее неоднократно судим.
По данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, скрыв лица трикотажными масками и капюшонами с применением предмета, похожего на пистолет, похитили из кассы заведения денежные средства, а также мобильные телефоны у администратора и его посетительницы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказное в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
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