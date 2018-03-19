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Вместо квадрокоптера мошенник отправил покупателю макулатуру
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Вместо квадрокоптера мошенник отправил покупателю макулатуру 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
УМВД России по Калуге возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего калужанина, подозреваемого в мошенничестве. Дело было возбуждено после того, как в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенника, обратился житель Краснодарского края. В январе на одном из популярных сайтов купли-продажи товаров он увидел объявление о продаже квадрокоптера за 3,5 тысячи рублей. Мужчина связался с продавцом, который оказался калужанином, и выразил готовность купить беспилотник. Покупатель сразу предупредил продавца, что деньги переведет лишь после того, как получит уведомление о том, что товар отправлен. Но мошенник был готов к этому. И посылку, и уведомление об отправке он выслал. Но вместо квадрокоптера в Краснодарский край отправилась коробка из-под обуви, наполненная старыми книгами. К тому времени, когда покупатель ее получил, деньги за товар продавцу уже были перечислены. По сообщению пресс-службы УМВД России по Калуге, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Ук РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»). Не исключено, что в это дело полиция добавит еще несколько эпизодов — молодой человек подозревается в серии аналогичных преступлений, совершенных в отношении жителей нескольких субъектов РФ.
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