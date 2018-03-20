Таксисту оплатили поездку наркотиками в Самарской области 

Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области, который расплатился с таксистом наркотическими веществами. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Водитель довез клиента до места назначения в городе Кинель, но вместо денег получил пакетик с наркотическим веществом
N-метилэфедроном. Таксист обратился в полицию, после чего состоящего на учете в наркодиспансере мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт или перевозка наркотиков». Арестованному грозит до восьми лет лишения свободы