В Кургане задержали разбойника, грабившего офисы микрозаймов

Стражи порядка во время несения службы заметили, что в офис микрозаймов заходит гражданин, разыскиваемый по подозрению в ряде разбойных нападений на МФО. Когда мужчина вышел из здания, наряд задержал его.

Сотрудница организации рассказала, что разбойник, угрожая холодным оружием, только что похитил у неё 25 тысяч рублей.

МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.