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В Кургане задержали разбойника, грабившего офисы микрозаймов
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В Кургане задержали разбойника, грабившего офисы микрозаймов 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стражи порядка во время несения службы заметили, что в офис микрозаймов заходит гражданин, разыскиваемый по подозрению в ряде разбойных нападений на МФО. Когда мужчина вышел из здания, наряд задержал его.
Сотрудница организации рассказала, что разбойник, угрожая холодным оружием, только что похитил у неё 25 тысяч рублей.
В МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Отметим, что недавно офис микрозаймов был ограблен в Иркутске.
Фото: Евгений Поторочин
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