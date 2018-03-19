Крупную партию марихуаны изъяли сотрудники полиции в Кемеровской области

На телефон горячей линии отдела МВД России по г. Прокопьевску поступил анонимный звонок о том, что житель Центрального района хранит в доме наркотические вещества. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и провели обыск в жилище подозреваемого, которым оказался ранее судимый за хранение наркотиков 30-летний горожанин. В результате полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника три мешка с наркотическим средством растительного происхождения, которые тот хранил в надворных постройках, а также на чердаке своего дома.

В ходе проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является марихуаной общей массой около 500 граммов. Задержанный пояснил, что заготовил коноплю для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В соответствии с санкциями данной части статьи максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.