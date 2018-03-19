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В Липецкой области чиновницы украли у судей более трех миллионов рублей
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В Липецкой области чиновницы украли у судей более трех миллионов рублей 

pasmi.ru 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Центральный районный суд Воронежа приговорил к двум годам заключения бывшего начальника финансово-экономического отдела управления судебного департамента в Липецкой области Татьяну Шуфер. Ее подчиненная и подельница получила условное наказание.
Вдали от пристрастных судей
Как сообщила «Вестям» пресс-служба прокуратуры Воронежской области, 58-летнюю Татьяну Шуфер и 40-летнюю Викторию Лакашию обвиняли в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, с 2013 по 2016 год Шуфер и Лакашия крали бюджетные средства из фонда оплаты труда. При начислении социальных выплат судьям, работникам аппарата судов Липецкой области и управления судебного департамента в Липецкой области экономисты выводили деньги на свои счета. Для махинаций женщины использовали подложные документы. За три года Шуфер и Лакашия похитили более 3 млн 140 тыс. рублей.
Факт мошенничества выявили сотрудники УФСБ по Липецкой области. В суде обе женщины раскаялись и добровольно возместили ущерб — вернули часть средств, похищенных у государства.
В результате рассмотрения дела суд приговорил Шуфер к двум годам колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда. Виктория Лакашия получила полтора года условного наказания. Суд учел то, что у женщины на иждивении ребенок-инвалид и другие смягчающие обстоятельства.
В воронежский суд дело передали по постановлению Верховного суда РФ по ходатайству председателя Липецкого облсуда. Сделано это было «по причине наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей любого районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости».
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