Санчурский районный суд заключил под стражу жителя Санчурского района, обвиняемого в убийстве

Из материалов дела следует, что 07 марта 2018 года в д. Тамаково Санчурского района 51-летний местный житель, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил своего знакомого ножом в грудную клетку, от чего потерпевший скончался.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на Конституцию РФ

На днях Санчурский районный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. Суд пришел к выводу, что мужчина ранее судим, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к применению насилия, в связи с чем избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по существу суд рассмотрит в ближайшее время.

Фото — mtdata.ru