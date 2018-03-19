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Санчурский районный суд заключил под стражу жителя Санчурского района, обвиняемого в убийстве
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Санчурский районный суд заключил под стражу жителя Санчурского района, обвиняемого в убийстве 

Vyatka-grad.ru 6 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Из материалов дела следует, что 07 марта 2018 года в д. Тамаково Санчурского района 51-летний местный житель, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил своего знакомого ножом в грудную клетку, от чего потерпевший скончался.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).
Санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.
В ходе следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на Конституцию РФ.
На днях Санчурский районный суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. Суд пришел к выводу, что мужчина ранее судим, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к применению насилия, в связи с чем избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело по существу суд рассмотрит в ближайшее время.
Фото — mtdata.ru
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