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Лжепсихологи выманили у пенсионерки из Башкирии почти миллион рублей
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Лжепсихологи выманили у пенсионерки из Башкирии почти миллион рублей 

АиФ-Уфа 6 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
67-летняя жительница Нефтекамска отдала аферистам около миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по городу.
В дежурную часть полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в период семейных конфликтов она позвонила людям, обещавшим оказать психологическую помощь. С ней пообщались «психологи», которые убедили женщину в том, что нужно проводить сеансы, иначе проблема перерастет в трагедию.
Доверчивая пенсионерка поверила и согласилась. Ей звонили и по телефону проводили различные «ритуалы очищения». После каждого сеанса за работу требовалось перечислять деньги. Так продолжалось два месяца, пока сумма не достигла 919 тысяч рублей, и женщине стало не у кого занимать деньги.
Злоумышленники звонят и тревожат пенсионерку до сих пор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
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