Лжепсихологи выманили у пенсионерки из Башкирии почти миллион рублей

67-летняя жительница Нефтекамска отдала аферистам около миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по городу.

В дежурную часть полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в период семейных конфликтов она позвонила людям, обещавшим оказать психологическую помощь. С ней пообщались «психологи», которые убедили женщину в том, что нужно проводить сеансы, иначе проблема перерастет в трагедию.

Доверчивая пенсионерка поверила и согласилась. Ей звонили и по телефону проводили различные «ритуалы очищения». После каждого сеанса за работу требовалось перечислять деньги. Так продолжалось два месяца, пока сумма не достигла 919 тысяч рублей, и женщине стало не у кого занимать деньги.

Злоумышленники звонят и тревожат пенсионерку до сих пор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.