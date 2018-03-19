Кражу имущества на сумму более 500 тысяч рублей раскрыли в Батайске

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о краже из его гаража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении 36-летнего мужчину, с которым потерпевший был знаком.

По предварительным данным, подозреваемый открыл замок гаража дубликатом ключа и похитил надувную лодку, рыболовные снасти, инструменты и колеса от иномарки на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).