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Кражу имущества на сумму более 500 тысяч рублей раскрыли в Батайске
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Кражу имущества на сумму более 500 тысяч рублей раскрыли в Батайске 

АиФ Ростов 6 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился горожанин, который заявил о краже из его гаража.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении 36-летнего мужчину, с которым потерпевший был знаком.
По предварительным данным, подозреваемый открыл замок гаража дубликатом ключа и похитил надувную лодку, рыболовные снасти, инструменты и колеса от иномарки на общую сумму более 500 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
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