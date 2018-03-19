В Ульяновске директор фирмы «украл» сам у себя кран ради страховки в 6 млн

Ранее судимый за кражу гендиректор ульяновской фирмы ООО «Газкомплект» 33-летний Ренат Ибрагимов лишен свободы за попытку хищения у страховой компании более 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области

В 2013 году Ибрагимов изготовил пакет фиктивных документов на приобретение комплекса гидравлического оборудования автомобильного крана стоимостью более 6,1 млн рублей. Заключив со страховой компанией договор, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что это оборудование украли.

После того, как страховщик отказал ему в выплате страховки, он направил иск в региональный арбитражный суд. Но и после этого в виду прекращения в конце 2015 года уголовного дела по факту мнимой кражи в связи с отсутствием события преступления, суд отказал Ибрагимову в удовлетворении иска.