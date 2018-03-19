Ещё
В Ульяновске директор фирмы «украл» сам у себя кран ради страховки в 6 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске директор фирмы «украл» сам у себя кран ради страховки в 6 млн 

АиФ — Ульяновск 11 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ранее судимый за кражу гендиректор ульяновской фирмы ООО «Газкомплект» 33-летний Ренат Ибрагимов лишен свободы за попытку хищения у страховой компании более 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.
В 2013 году Ибрагимов изготовил пакет фиктивных документов на приобретение комплекса гидравлического оборудования автомобильного крана стоимостью более 6,1 млн рублей. Заключив со страховой компанией договор, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что это оборудование украли.
После того, как страховщик отказал ему в выплате страховки, он направил иск в региональный арбитражный суд. Но и после этого в виду прекращения в конце 2015 года уголовного дела по факту мнимой кражи в связи с отсутствием события преступления, суд отказал Ибрагимову в удовлетворении иска.
Самого Ибрагимова суд признал виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ), и приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Полицейские Сызрани ищут ульяновского мошенника В Ульяновске в один день задержали двух воришек в «Гулливере» и «Пятерочке» Житель Ульяновска заложил в ломбард забытые вещи своей знакомой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина492
Германия нашла замену российскому газу559
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение