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Уголовное дело о ДТП с 16 пострадавшими передано в суд
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Уголовное дело о ДТП с 16 пострадавшими передано в суд 

АиФ Кузбасс 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области материалы уголовного дела о ДТП с 16 пострадавшими переданы в суд.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла 7 декабря 2017 года около 08:10 на 21-м километре автодороги «Кемерово — Елыкаево — Старочервово». Столкнулись легковой автомобиль «Huyndai Solaris» и микроавтобус «Луидор», после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали обав водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса.
Микроавтобус перевозил работников дома-интерната для престарелых, они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Травмы 5 из пострадавших были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, в их числе оказался и водитель микроавтобуса. Они были признаны пострадавшими по уголовному делу по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Следствие установило, что водитель «Huyndai Solaris» нарушил Правила, что в свою очередь привело к ДТП. На затяжном повороте он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
Сейчас дело передано в суд. Санкции статьи предусматривают 2 года лишения свободы. Помимо этого, двое потерпевших заявили гражданские иски о возмещении физического и морального вреда на общую сумму около 2 200 000 рублей.
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