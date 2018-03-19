Уголовное дело о ДТП с 16 пострадавшими передано в суд

Кемеровской области материалы уголовного дела о ДТП с 16 пострадавшими переданы в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла 7 декабря 2017 года около 08:10 на 21-м километре автодороги « Кемерово — Елыкаево — Старочервово». Столкнулись легковой автомобиль «Huyndai Solaris» и микроавтобус «Луидор», после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали обав водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса.

Микроавтобус перевозил работников дома-интерната для престарелых, они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Травмы 5 из пострадавших были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, в их числе оказался и водитель микроавтобуса. Они были признаны пострадавшими по уголовному делу по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следствие установило, что водитель «Huyndai Solaris» нарушил Правила, что в свою очередь привело к ДТП. На затяжном повороте он не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Сейчас дело передано в суд. Санкции статьи предусматривают 2 года лишения свободы. Помимо этого, двое потерпевших заявили гражданские иски о возмещении физического и морального вреда на общую сумму около 2 200 000 рублей.