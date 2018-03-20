В Кемеровской области местного жителя будут судить по обвинению в совершении серии нападений на пожилых женщин и автомобилисток

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.

В декабре 2017 года в отдел полиции «Центральный» управления МВД России по г. Новокузнецку поступил сигнал о нападении на 70-летнюю горожанку. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая возвращалась домой и увидела у своего дома по улице Франкфурта незнакомца, который проследовал за ней в подъезд. Когда новокузнечанка стала открывать дверь в квартиру, злоумышленник напал на нее. Затолкав пенсионерку в жилище, он повалил ее на пол и стал проверять содержимое ее карманов. В этот момент потерпевшая, пытаясь сопротивляться налетчику, укусила его за кисть руки. После этого нападавший несколько раз ударил ее по лицу и потребовал деньги. Забрав кошелек и мобильник, незнакомец скрылся. Сумма ущерба составила около 6 500 рублей.

Для задержания налетчика в городе были организованы масштабные оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировку на подозреваемого полицейские разместили в средствах массовой информации. В результате проведенной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель. На время следствия он был заключен под стражу. Установлено, что при совершении разбоя удары по лицу и голове пенсионерки обвиняемый наносил металлическим кастетом. Врачи диагностировали женщине контузию глаз.

Следствием установлено, что кроме нападения на улице Франкфурта налетчик совершил еще серию аналогичных преступлений. В Новоильинском районе на остановке общественного транспорта он заметил пожилую горожанку, проследил за ней до дома, зашел вместе с ней в подъезд, а затем в кабину лифта, где достал нож и под угрозой расправы похитил у потерпевшей 6 000 рублей.

Также злоумышленник нападал на женщин-автомобилисток. Он садился в машины, демонстрировал нож и требовал деньги. Расследование уголовных дел по данным эпизодам находится на завершающей стадии.

В настоящее время в Центральный районный суд города Новокузнецка передано уголовное дело по факту разбойного нападения на 70-летнюю пенсионерку. Другие уголовные дела будут направлены в суд в ближайшее время. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.