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Кузбассовец признан виновным в разбойном нападении на 11-летнюю девочку
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Кузбассовец признан виновным в разбойном нападении на 11-летнюю девочку 

АиФ Кузбасс 53 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Ленинске-Кузнецком признали виновным мужчину, совершившего разбойное нападение на 11-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 41-летний мужчина заметил на улице школьницу, в руках у которой был телефон. Он решил присвоить гаджет себе, несколько раз ударил ребенка по лицу, после чего достал нож и потребовал отдать ему телефон. Школьница испугалась и отдала девайс, дома рассказала обо всем родителям.
Преступника задержали в течение суток, телефон он успел продать местному жителю. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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