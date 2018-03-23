Кузбассовец признан виновным в разбойном нападении на 11-летнюю девочку 

В Ленинске-Кузнецком признали виновным мужчину, совершившего разбойное нападение на 11-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 41-летний мужчина заметил на улице школьницу, в руках у которой был телефон. Он решил присвоить гаджет себе, несколько раз ударил ребенка по лицу, после чего достал нож и потребовал отдать ему телефон. Школьница испугалась и отдала девайс, дома рассказала обо всем родителям.
Преступника задержали в течение суток, телефон он успел продать местному жителю. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.