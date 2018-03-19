Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами 

ТРК Губерния: последние новости

Самарский водитель «Почты России» признан виновным в хищении посылок из интернет-магазинов

Житель Кинеля попытался расплатиться с таксистом синтетическим наркотиков

В Отрадном 49-летнего мужчину подозревают в краже денег у приятеля