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Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами
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Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами 

ТРК Губерния 3 часа назад
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, работники одной из больниц сообщили сотрудникам полиции, что к ним была доставлена избитая жительница Самары 1976 года рождения. Пострадавшая была допрошена представителями правоохранительных органов. Как оказалось, в доме по улице Гагарина произошла ссора. В ходе опроса соседей было установлено, что конфликт вспыхнул около двух часов ночи. 40-летний возлюбленный решил, что слова уже не действуют, и применил силу — он нанес женщине телесные повреждения, что привело к серьезным последствиям. Дебошир был задержан — он не стал отрицать своей вины. Как сообщает полиция, мужчина ранее был привлечен к уголовной ответственности за совершение кражи. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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