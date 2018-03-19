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Таксист помог полиции задержать клиента, заплатившего за поездку наркотиком
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Таксист помог полиции задержать клиента, заплатившего за поездку наркотиком 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию обратился водитель одного из таксомоторных предприятий города, заявивший, что пассажир, которого он перевозил, предложил «расплатиться» с ним наркотиком, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Таксист не растерялся и согласился на сделку, а приняв пакет с порошкообразным веществом, незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.
Содержимое пакета было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где было установлено, что это наркотическое вещество N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое средство «соль») массой 0,08 грамма.
Личность пассажира, расплатившегося наркотиком, полицейские установили сразу же. Им оказался 32-летний безработный житель Кинеля, употребляющий наркотические средства с 2008 года и состоящий на учете в наркодиспансере. В ходе наблюдение за его домом выяснилось, что мужчина действительно, причастен к незаконному обороту наркотиков.
При задержании у мужчины в присутствии понятых был изъят полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом светло-голубого цвета, оказавшимся тем же самым наркотиком «соль» массой 0,40 граммов.
По данному факту по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Жителю Кинеля грозит до восьми лет лишения свободы.
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 Ещё 3 источника 
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