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Пять иностранцев осуждены за вылов краба в Приморье
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Пять иностранцев осуждены за вылов краба в Приморье 

Vladnews.ru 50 минут назад
В Приморье осуждены пять иностранцев за незаконный вылов водных биологических ресурсов, группой лиц по предварительному сговору. Один их фигурантов, являвшийся капитаном судна, кроме этого осужден за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. Установлено, что преступления были совершены в сентябре 2017 года в акватории Японского моря. Капитан рыболовецкого судна, не имея права на выезд на территории России, вместе с находившимися на борту четырьмя соотечественниками незаконно пересек границу Российской Федерации. После этого фигуранты произвели незаконный вылов краба-стригуна опилио в количестве почти 2 тыс. особей и краба синего в территориальном море России. В результате таких действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. Преступные деяния пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю. Суд признал подсудимых виновными и назначил капитану суда 2 года 2 месяца лишения свободы, остальным по 2 года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденных экологического ущерба.
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