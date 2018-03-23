Иностранцы, попавшиеся на добыче краба в Приморье, предстали перед судом 

За незаконную добычу водных биоресурсов в Хасанском районе осуждены пять иностранных граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Хасанский районный суд вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, признав их виновными, он назначил капитану суда два года и два месяца лишения свободы, остальным участникам по два года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима им наказание. Кроме этого, суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденных экологического ущерба.