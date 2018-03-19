Ещё
В Соль-Илецке мужчина избил знакомого гвоздодером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Соль-Илецке мужчина избил знакомого гвоздодером 

ProOren 7 часов назад
Фото: ProOren
В Соль-Илецке медики сигнализировали полицейским о больном, повреждения которого носят криминальный характер. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, 58-летний местный житель, поссорившись со знакомым, нанес ему три удара гвоздодером по голове.
Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы. Отмечается, что повреждения расцениваются как причинение легкого вреда здоровью. Тем не менее, от наказания это не освобождает. В отношении разбуянившегося соль-ильчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ProOren: последние новости
Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге отпущены на свободу Сотрудники «Вишневского» просят главу СКР помочь в расследовании дела У компании в Оренбуржье образовался 6-миллионный долг по налогам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»764
ЕС поддержал наказание России158
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие203
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение