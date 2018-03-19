В Соль-Илецке мужчина избил знакомого гвоздодером

Соль-Илецке медики сигнализировали полицейским о больном, повреждения которого носят криминальный характер. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, 58-летний местный житель, поссорившись со знакомым, нанес ему три удара гвоздодером по голове.

Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы. Отмечается, что повреждения расцениваются как причинение легкого вреда здоровью. Тем не менее, от наказания это не освобождает. В отношении разбуянившегося соль-ильчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.