В Ижевске оштрафовали бизнесмена, который незаконно продавал оборудование в больницы

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске оштрафовали бизнесмена, чья компания незаконно производила и продавала в больницы оборудование. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Бизнесмен полностью признал свою вину.

«Ленинским районным судом с учетом полного признания вины, а также отсутствия тяжких последствий содеянного, вынесено решение о применении в его отношении меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.