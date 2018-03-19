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В Ижевске оштрафовали бизнесмена, который незаконно продавал оборудование в больницы
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В Ижевске оштрафовали бизнесмена, который незаконно продавал оборудование в больницы 

ИА «Сусанин» 7 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали бизнесмена, чья компания незаконно производила и продавала в больницы оборудование. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Бизнесмен полностью признал свою вину.
«Ленинским районным судом с учетом полного признания вины, а также отсутствия тяжких последствий содеянного, вынесено решение о применении в его отношении меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
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