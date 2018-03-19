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Более 370 тысяч рублей взыскали с нижегородца за совершенное им убийство
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Более 370 тысяч рублей взыскали с нижегородца за совершенное им убийство 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как было установлено судом, 1 января 2016 года в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес жительнице Балахны ножевые ранения, от которых та скончалась.
По постановлению суда злоумышленник был освобожден от уголовной ответственности в связи с наличием психического заболевания, и к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
После этого в суд с иском обратилась мать убитой. Суд удовлетворил требования заявительницы, взыскав с виновного в пользу женщины 300 тысяч рублей в качестве морального вреда и более 70 тысяч рублей на погребение дочери.
Апелляция мужчины на принятое судом решение отклонена.
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