Более 370 тысяч рублей взыскали с нижегородца за совершенное им убийство

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено судом, 1 января 2016 года в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес жительнице Балахны ножевые ранения, от которых та скончалась.

По постановлению суда злоумышленник был освобожден от уголовной ответственности в связи с наличием психического заболевания, и к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

После этого в суд с иском обратилась мать убитой. Суд удовлетворил требования заявительницы, взыскав с виновного в пользу женщины 300 тысяч рублей в качестве морального вреда и более 70 тысяч рублей на погребение дочери.

Апелляция мужчины на принятое судом решение отклонена.