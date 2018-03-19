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В Курганской области по решению суда уничтожат крупную партию сигарет
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В Курганской области по решению суда уничтожат крупную партию сигарет 

Уральский меридиан 7 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Мировым судом судебного участка № 19 Петуховского района вынесены постановления в отношении двух граждан с назначением наказания по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ — нарушение правил оборота продукции в части отсутствия на ней маркировки в виде акцизной марки установленного образца.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области, один, не работающий гражданин Республики Кыргызстан перевозил по маршруту Республика Кыргызстан — Российская Федерация г. Нижневартовск 221 коробку с сигаретами по 50 блоков в каждой (110500 пачек) производства Киргизии. Второй гражданин, также не работающий, житель г. Петухово перевозил сигареты производства Республики Казахстан без акцизных марок с нанесением обязательной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в количестве 490 пачек. Граждане были остановлены сотрудниками МО МВД России «Петуховский». Постановления вынесены судом на основании протоколов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском районах.
Гражданам назначены судом наказания в виде штрафов, сигареты изъяты. После вступления постановлений суда в законную силу табачная продукция будет уничтожена.
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