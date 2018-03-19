В Курганской области по решению суда уничтожат крупную партию сигарет

Мировым судом судебного участка № 19 Петуховского района вынесены постановления в отношении двух граждан с назначением наказания по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ — нарушение правил оборота продукции в части отсутствия на ней маркировки в виде акцизной марки установленного образца.

Гражданам назначены судом наказания в виде штрафов, сигареты изъяты. После вступления постановлений суда в законную силу табачная продукция будет уничтожена.