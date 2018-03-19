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Осужден несовершеннолетний напарник орского грабителя
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Осужден несовершеннолетний напарник орского грабителя 

ProOren 6 часов назад
В Орске вынесен приговор в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Орска.
Летом 2017 года молодые люди решили украсть чужое имущество из гаражей. Один из подсудимых уговорил несовершеннолетнего стать его напарником, пообещав заплатить ему за это.
Ночью с помощью лома осужденные пробили кирпичную кладку стен и проникли в помещения гаражных блоков. Они украли имущество владельцев гаражей на общую сумму свыше 24 тыс. рублей. После чего несовершеннолетний стоял «на шухере», пока другой грабитель складывал награбленное в прицеп машины.
За свою работу подросток получил 600 рублей от напарника, а в суде к нему применили принудительные меры воспитательного воздействия до достижения им 18-тилетнего возраста.
По итогам рассмотрения уголовного дела, одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 дней с испытательным сроком 2 года, а второму — исправительные работы на срок 360 часов.
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