Осужден несовершеннолетний напарник орского грабителя

Орске вынесен приговор в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Орска.

Летом 2017 года молодые люди решили украсть чужое имущество из гаражей. Один из подсудимых уговорил несовершеннолетнего стать его напарником, пообещав заплатить ему за это.

Ночью с помощью лома осужденные пробили кирпичную кладку стен и проникли в помещения гаражных блоков. Они украли имущество владельцев гаражей на общую сумму свыше 24 тыс. рублей. После чего несовершеннолетний стоял «на шухере», пока другой грабитель складывал награбленное в прицеп машины.

За свою работу подросток получил 600 рублей от напарника, а в суде к нему применили принудительные меры воспитательного воздействия до достижения им 18-тилетнего возраста.

По итогам рассмотрения уголовного дела, одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 дней с испытательным сроком 2 года, а второму — исправительные работы на срок 360 часов.