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Дело экс-главы РФБ Аникеевой вернули в суд
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Мосгорсуд вернул дело экс-главы РФБ Аникеевой в районный суд для проведения проверки 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд вернул в Чертановский суд Москвы для устранения нарушений и проведения служебной проверки уголовное дело в отношении экс-главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии по делу о хищении 44 млн рублей и находящейся в розыске, передает корреспондент ТАСС.
"Суд постановил вернуть дело в Чертановский суд Москвы, устранить ошибки и провести служебную проверку", — огласила решение коллегия судей.
В ходе заседания прокурор заявила о выявленных исправлениях в протоколе судебного заседания.
23 октября прошлого года Чертановский суд признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск.

Содержание обвинения

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года. По версии следствия, она и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства федерации. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.
Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.
Ранее, на протяжении судебного процесса, Аникеева отрицала свою вину.
Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.
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 Ещё 7 источников 
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