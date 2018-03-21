Суд вновь рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста совладельца «Юлмарта»

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга , которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина , сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Смольнинский районный суд вновь рассмотрит ходатайство следователя о продлении домашнего ареста».

В пресс-службе добавили, что «Костыгин в судебном заседании участия не принимал, так как, по словам адвокатов, находится на встрече с инвесторами».