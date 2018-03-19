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В Екатеринбурге стартует суд по делу об убийстве таксиста
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В Екатеринбурге стартует суд по делу об убийстве таксиста 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
На скамье подсудимых — югорчанин.
19 марта в Свердловском облсуде стартует процесс по делу 25-летнего югорчанина, обвиняемого в убийстве таксиста и покушении на убийство другого водителя. Заседание начнется в 10.00, судья — Павел Неретин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Преступления были совершены в Екатеринбурге в феврале 2017 года. Как следует из материалов дела, обвиняемый и его приятель поймали такси. По прибытии к месту назначения мужчины нанесли водителю 85 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленники завладели его авто, похитили деньги (407 рублей) и мобильный телефон.
В тот же день обвиняемый напал на другого таксиста. Водителю удалось вырваться и обратиться за помощью к прохожим.
Подельника подсудимого ранее признали невменяемым. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Ранее по теме: Югорчанина отдали под суд за убийство таксиста из Екатеринбурга
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