В Новосибирской области силой отбирают алкоголь у продавцов

Бердске. Около восьми часов 18 марта неизвестный силой отобрал у продавца бутылку алкоголя в магазине, расположенном на проспекте Карла Маркса

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления: 21-летнего жителя поселка Агролес. Ранее он также был судим за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Два похожих случая случились в магазине на улице Владимировской: двое мужчин вырвали по бутылке алкоголя прямо из рук продавцов. Сотрудники полиции задержали правонарушителей: 26-летнего жителя Тогучина и 25-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска . Оба раньше не привлекались к уголовной ответственности.

По всем трем случаям были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Похищенное было изъято. Проводится расследование.