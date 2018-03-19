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В Новосибирской области силой отбирают алкоголь у продавцов
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В Новосибирской области силой отбирают алкоголь у продавцов 

АиФ-Новосибирск 7 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Около восьми часов 18 марта неизвестный силой отобрал у продавца бутылку алкоголя в магазине, расположенном на проспекте Карла Маркса в Бердске.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления: 21-летнего жителя поселка Агролес. Ранее он также был судим за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Два похожих случая случились в магазине на улице Владимировской: двое мужчин вырвали по бутылке алкоголя прямо из рук продавцов. Сотрудники полиции задержали правонарушителей: 26-летнего жителя Тогучина и 25-летнего жителя Заельцовского района Новосибирска. Оба раньше не привлекались к уголовной ответственности.
По всем трем случаям были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Похищенное было изъято. Проводится расследование.
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