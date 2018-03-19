В Перми на улице 19-летний юноша ударил ножом знакомого

Поножовщина произошла на улице Монастырская в Перми 18 марта.

«Сотрудники уголовного розыска Ленинского района Перми по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали безработного гражданина 1999 года рождения», — сообщает МВД.

Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.