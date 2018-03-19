В Пензе мошенник придумал историю о ДТП и выманил у пенсионерки деньги

Напомним, ранее еще один пензенский пенсионер лишился денег, поверив нарушившему ПДД «зятю».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливает круг лиц, причастных к совершению преступления.

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