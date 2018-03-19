В Пензе мошенник придумал историю о ДТП и выманил у пенсионерки деньги 

В областном центре сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. За помощью в одно из отделений полиции Пензы обратилась 65-летняя горожанка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что ночью на ее домашний телефон позвонил незнакомый мужчина. По словам пенсионерки, собеседник сообщил ей о неприятной ситуации, в которой оказался ее сын: якобы он сбил человека.
«Под предлогом освобождения родственника от ответственности звонивший попросил перечислить деньги в сумме 5 000 рублей. Следуя инструкциям звонившего, заявительница перевела запрашиваемую сумму на счет абонентского номера мобильной связи. Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливает круг лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ранее еще один пензенский пенсионер лишился денег, поверив нарушившему ПДД «зятю».