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Омичка превратила квартиру на ул. Энергетиков в наркопритон
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Омичка превратила квартиру на ул. Энергетиков в наркопритон 

АиФ-Омск 10 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции сотрудники управления по контролю за оборотном наркотиков омской полиции задержали 38-летнюю омичку, которая в своей квартире на ул. Энергетиков организовала притон.
Задержанная рассказала полицейским, что она уже давно употребляет синтетические наркотики. Так как у неё не осталось денег на приобретение зелья, женщина решила организовать в своей квартире притон. С начала 2018 года она предоставляла свою квартиру малознакомым лицам для приготовления и употребления наркотических средств.
По данному факту в отделе дознания ОП № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов».
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