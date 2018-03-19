Омичка превратила квартиру на ул. Энергетиков в наркопритон

Омской области проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции сотрудники управления по контролю за оборотном наркотиков омской полиции задержали 38-летнюю омичку, которая в своей квартире на ул. Энергетиков организовала притон.

Задержанная рассказала полицейским, что она уже давно употребляет синтетические наркотики. Так как у неё не осталось денег на приобретение зелья, женщина решила организовать в своей квартире притон. С начала 2018 года она предоставляла свою квартиру малознакомым лицам для приготовления и употребления наркотических средств.