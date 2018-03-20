МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве против мужчины с топором, устроившего дебош в школе

Ранее ряд СМИ сообщил, что в школу №947 пришел отец одного из учеников в нетрезвом виде и стал бить топором по столу охраны.

Столичные правоохранительный органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 19 марта устроил дебош, ворвавшись с топором в здание школы на юге Москвы . Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в Восточном Бирюлево. Преступник повредил топором мебель в школе.

— Отделом дознания ОМВД по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что вечером 19 марта в отделение полиции поступило сообщение о грубом нарушении общественного порядка в школе. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, а также повредил топором мебель, сообщает агентство городских новостей «Москва»

По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил, что в школу №947 пришел отец одного из учеников в нетрезвом виде и стал бить топором по столу охраны.

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