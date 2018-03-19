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Орчанину грозит лишение свободы за кражу 5 бутылок алкоголя
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Орчанину грозит лишение свободы за кражу 5 бутылок алкоголя 

АиФ-Оренбург 8 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже.
Дежурному экипажу вневедомственной охраны ночью поступило сообщение о том, что неизвестный незаконно проник в магазин. На месте происшествия было выяснено, что злоумышленник разбил стекло входной двери и все еще находится в помещении.
20-летний орчанин стался стражам порядка. Затем его передали следственно-оперативной группе полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии региона. Подозреваемый объяснил, что хотел похитить 5 бутылок алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». Если вина фигуранта дела будет доказана, ему грозит лишение свободы.
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