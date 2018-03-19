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Жителю Владивостока грозит до восьми лет лишения свободы за избиение знакомой
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Жителю Владивостока грозит до восьми лет лишения свободы за избиение знакомой 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Во Владивостоке местного жителя обвиняют в избиении девушки. Уголовное дело передано в Первомайский районный суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В январе прошлого года в гости к девушке, у которой временно проживал обвиняемый, пришла подруга. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и гостьей произошел конфликт. Позже завязалась драка, и мужчина начал бить девушку руками. Когда жертва упала, обидчик продолжил избивать ее и всем своим весом наступил на голеностоп потерпевшей.
В результате таких девушка получила множественные ушибы и закрытую травму левого голеностопного сустава. Прокуратура Первомайского района Владивостока вынесла обвинительный приговор в отношении нападавшего по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
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