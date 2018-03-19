Преступную схему получения денег разработала бухгалтер в Багане

Прокурорская проверка на одном из предприятий Баганского района выявила факт хищения денег, рассказала VN.ru заместитель прокурора Оксана Тимошенко.

Выяснилось, что главным бухгалтером неоднократно незаконно заполнялись денежные чеки в чековой книжке предприятия на получение наличных денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам и иных расходов.

Женщина подписывала чеки за директора предприятия. Они предоставляли право на получение наличных, и таким образом было похищено 147 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, большим размахом преступной деятельности отличился главный бухгалтер в Татарском районе. Женщина выписывала на себя и свою мать завышенные заработные платы и отпускные, потом получала деньги с банковской карточки. За десять месяцев ей удалось присвоить 375 тысяч рублей.