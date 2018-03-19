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Преступную схему получения денег разработала бухгалтер в Багане
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Преступную схему получения денег разработала бухгалтер в Багане 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Прокурорская проверка на одном из предприятий Баганского района выявила факт хищения денег, рассказала VN.ru заместитель прокурора Оксана Тимошенко.
Выяснилось, что главным бухгалтером неоднократно незаконно заполнялись денежные чеки в чековой книжке предприятия на получение наличных денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам и иных расходов.
Женщина подписывала чеки за директора предприятия. Они предоставляли право на получение наличных, и таким образом было похищено 147 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Добавим, большим размахом преступной деятельности отличился главный бухгалтер в Татарском районе. Женщина выписывала на себя и свою мать завышенные заработные платы и отпускные, потом получала деньги с банковской карточки. За десять месяцев ей удалось присвоить 375 тысяч рублей.
Но всех превзошла главбух одного из детсадов Новосибирска. С 2010 по 2013 годы женщина, по мнению следствия, присвоила 11 миллионов рублей.
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