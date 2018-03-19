Около 300 килограммов угля украли приморцы с территории временного хранения

В дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что неизвестные лица вывозят на грузовике уголь с территории временного хранения, предназначенного для котельной, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Всего было похищено около 300 килограммов угля. Следствием установлено трое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.