Великолучанин украл в магазине спиртное, кофе и косметику

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Великих Луках мужчину, подозреваемого в хищении, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

21 марта около 13 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на проспекте Ленина, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки, кофе и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.