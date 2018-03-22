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Великолучанин украл в магазине спиртное, кофе и косметику
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Великолучанин украл в магазине спиртное, кофе и косметику 

АиФ Северо-запад 24 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Великих Луках мужчину, подозреваемого в хищении, сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
21 марта около 13 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на проспекте Ленина, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки, кофе и косметические средства.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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