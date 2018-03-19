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Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск: как он попался
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Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск: как он попался 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого искали больше полугода. Рыбинец выдал себя сам. Увидев патруль, он не смог выдержать и резко рванул прочь и свернул во дворы. Напарники в патруле почуяли — ведёт себя подозрительно. Да ещё натянул по самые глаза капюшон.
— Росгвардейцы проследовали за ним. Подозрительный мужчина был обнаружен и остановлен. В ходе проверки документов установлено, что данный гражданин с сентября 2017 года находится в федеральном розыске, — рассказали в ведомстве.
53-летнего мужчину передали полиции. Его заключили под стражу.
Сотрудники Росгвардии вообще внимательные ребята. В конце прошлого года задержали вора, увидев его просто из окна.
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