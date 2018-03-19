В Орске рецидивист несколько лет вымогал деньги у соседа по общежитию

В Ленинский районный суд Орска передано уголовное дело местного жителя, который обвиняется в вымогательстве.

Из материалов дела известно, что постоялец общежития несколько лет угрожал и вымогал деньги у своего соседа. С 2014 по 2017 год потерпевший передал неоднократно судимому злоумышленнику более 117 тысяч рублей. Рецидивист также украл у орчанина паспорт и два ноутбука. За родственника заступилась родная тетя потерпевшего, она обратилась в полицию, сообщает Оrsk.ru.

Обвиняемый полностью признал свою вину.